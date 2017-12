Nach dem rasanten Kurssturz der vergangenen Tage hat sich der Bitcoin-Kurs am Samstag stabilisiert. Der Kurs pendelte im Tagesverlauf um die Marke von 14.000 Dollar, ehe es am Nachmittag sogar über 15.000 Dollar ging. Experten hatten zunächst befürchtet, dass sich der Verfall weiter fortsetzen könnte.

Der Bitcoin hatte am Sonntag erstmals die Grenze von 20.000 Dollar passiert, in der Folge jedoch massiv an Wert verloren. Am Freitag stürze die populärste aller Kryptowährungen sogar deutlich unter 12.000 Dollar ab – und niemand wusste so recht wieso. Gleichwohl ist die positive einzigartig: Anfang des Jahres kostete ein Bitcoin rund 1000 Dollar, Anfang Dezember noch ungefähr 10.000.