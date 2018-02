Vor allem die zuletzt stark steigenden Zinsen bereiten Anlegern Sorgen. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen legte seit Jahresbeginn um 23 Basispunkte von 0,5 auf 0,7 Prozent zu. In den USA kletterte die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen (Treasuries) gar um 27 Basispunkte auf 2,7 Prozent. Steigen die Renditen zu schnell, dämpft das die Konjunktur. Hohe Zinsen erschweren die Kreditaufnahme für Konsumenten und Unternehmen.

Dass aktuell Anleiherenditen steigen und gleichzeitig die Aktienkurse fallen, ist dennoch ungewöhnlich. In früheren Konjunkturzyklen stiegen Zinsen und Aktienkurse relativ parallel. Lief die Wirtschaft gut, machte sich das im Aktienmarkt durch steigende Kurse bemerkbar. Weil die Notenbanken mit höheren Zinsen gleichzeitig die durch den Aufschwung verursachte Inflation begrenzten und Anleger aus dem Anleihen- in den Aktienmarkt wechselten, legten die Anleiherenditen im Aufschwung zu. Spiegelbildlich dazu fielen die Anleihen im Kurs. Für Anleger hatte das den Effekt, dass die Kursgewinne am Aktienmarkt durch Kursrückgänge bei Anleihen gedämpft wurden.