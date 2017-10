FrankfurtDer Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh wagt trotz schlechter Erfahrungen des US-Konkurrenten Blue Apron einen neuen Anlauf an die Frankfurter Börse. Zur Finanzierung des weiteren Wachstums wolle das Unternehmen 250 bis 300 Millionen Euro einsammeln, teilte Hellofresh am Dienstag mit.

Hellofresh liefert „Kochboxen“ nach Hause, in denen die Kunden die Zutaten finden, um selbst ein Menü zu kochen. Im Dezember war Hellofresh in einer Finanzierungsrunde mit zwei Milliarden Euro bewertet worden. Hellofresh ist nach Delivery Hero das zweite Unternehmen aus dem Reich von Rocket Internet, das sich an die Börse wagt.