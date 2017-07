DüsseldorfDer Börsenstart der neuen Metro ist vollbracht: Die Ergebnisse am ersten Handelstag waren zwar nicht voll zufriedenstellend, doch immerhin ist Deutschlands einst größter Handelskonzern nach langem Hin und Her nun getrennt an der Börse. Der Lebensmittelhändler – mitsamt Supermarktketten und Großhandel – läuft weiter unter dem Namen Metro, während der Elektronikhändler Media Saturn künftig unter der Holding Ceconomy gehandelt wird.

Hedgefonds jedenfalls scheinen in diese Pläne nicht allzu großes Vertrauen zu haben. So haben bereits einen Tag nach der Aufspaltung mehrere Investoren mit Leerverkäufen auf bald fallende Kurse gesetzt. Gleich vier Hedgefonds wetten mit einem Volumen von jeweils mehr als 0,5 Prozent aller gehandelten Aktien gegen die Sparte der Elektronikhändler: Pelham Long Short Master Fund, Marshall Wace, Citadel Europe und Hengistbury Investment Partners. Das Gesamtvolumen der Leerverkäufe beträgt am Freitagnachmittag 3,22 Prozent der Aktien. Beim traditionellen Lebensmittelgeschäft finden sich drei Netto-Leerverkaufspositionen mit einem Gesamtvolumen von 3,51 Prozent der Aktien. Auch hier sind Marshall Wace, Pelham und Hengistbury investiert.