LondonDie Londoner Börse LSE verliert Ende kommenden Jahres ihren langjährigen Vorstandschef Xavier Rolet. Der 57-jährige Franzose werde seinen Posten dann nach fast zehn Jahren an der Spitze der traditionsreichen Börse räumen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Suche nach einem Nachfolger soll in Kürze beginnen.

Rolet hatte ursprünglich im Zuge der geplanten Fusion mit der Deutschen Börse von Bord gehen wollen. Nachdem dieses Vorhaben jedoch im Frühjahr gescheitert war, blieb er zunächst an Bord.