FrankfurtNach einem unerwartet starken Umsatzanstieg bei LVMH haben sich Anleger am Dienstag mit Aktien von Luxusgüter-Anbietern eingedeckt. Die Titel des französischen Louis-Vuitton-Konzerns LVMH kletterten an der Börse in Paris um drei Prozent auf ein Fünfeinhalb-Monats-Hoch von 238,85 Euro.

Papiere von Dior und der Puma-Mutter Kering gewannen je rund zwei Prozent und notierten auf Rekordhochs von 277,50 und 351,05 Euro. Die Aktien von Hermes und Burberry verteuerten sich je um rund ein Prozent. Am Frankfurter Parkett zogen die Titel von Puma um bis zu 2,1 Prozent auf 339,15 Euro an, Hugo Boss-Aktien machten zeitweise 1,2 Prozent Boden gut auf 77,22 Euro.