SingapurDer Anschlag von London hat am Montag die Stimmung an Asiens Börsen belastet und das Pfund ins Minus gedrückt. Die britische Währung notierte zum Dollar etwas schwächer mit 1,2875 Dollar. Anleger zeigten sich verunsichert nach dem Attentat vom Samstagabend, bei dem sieben Menschen getötet wurden und das die Extremistenmiliz IS für sich reklamierte. Außerdem zeichnet sich ein ungewisser Ausgang der britischen Parlamentswahl am Donnerstag ab. Das Brexit-Votum habe gelehrt, Umfragen keinen Glauben zu schenken und keine aggressiven Positionen vor Abstimmungen in Großbritannien einzugehen, sagte Währungsstratege Masashi Murata von der Privatbank Brown Brothers Harriman.

In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index praktisch unverändert auf rund 20.171 Punkten. Der MSCI-Index für Aktien im Asien-Pazifik-Raum ohne Japan lag 0,1 Prozent höher.