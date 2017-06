Bei den Managern mit Führungsverantwortung sind die Gehaltsunterschiede auf internationaler Ebene noch deutlicher. Ein „Senior Portfolio Manager“, der aktives Fondsmanagement betreut, konnte 2016 im Mittel insgesamt 1,6 Millionen Euro verdienen, sein passiv anlegender Kollege dagegen nur 553.000 Euro. Der Boom bei den passiven Indexprodukten und das Aufkommen der Robo-Berater in der Vermögensverwaltung schlägt sich auch im Anforderungsprofil für die kommenden Manager-Generationen nieder. Gefragt seien heute eher Mathematiker und Statistiker statt BWL- oder VWL-Abgänger, beobachtet Frank. Vor allem die ETF-Anbieter profitierten davon, dass die Indexfonds als Teil der Digitalisierung begriffen würden. „Die Robo-Berater greifen auf die ETFs zu, weil sie die Transparenz des Anlageprozesses und die niedrigen Gebühren schätzen“, erläutert Sascha Specketer von Source. Beispielsweise betrage die Managementgebühr bei den traditionellen Fondsanbietern in der Regel 1,5 Prozent, bei den Indexfonds im Mittel 0,2 Prozent.

Vor allem die Rekordjagd an den Aktienbörsen hat in den vergangenen Jahren auch das gesamte Gehaltsgefüge in der Finanzbranche durcheinander gebracht. Weil im Investmentbanking die Boni seit der Finanzkrise stark eingebrochen sind, konnten die Asset Manager mächtig aufholen. Seit dem Jahr 2005 haben die Bereichsleiter in der Vermögensverwaltung ihre Gesamtvergütung um durchschnittlich 49 Prozent steigern können, während die Investmentbanker in vergleichbarer Funktion ein Minus von zwölf Prozent hinnehmen mussten.