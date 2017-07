FrankfurtMit ihrer optimistischen Einschätzung zur künftigen Gewinnentwicklung haben die Analysten von HSBC am Mittwoch Adidas wieder kräftig angeschoben. Die Aktien stiegen um 4,4 Prozent auf 175,85 Euro und nehmen damit wieder Kurs auf ihre am 4. Mai gesetzte Bestmarke von 188,95 Euro. Im Dax und im EuroStoxx50 führten sie damit die Gewinnerliste an. HSBC hatte die Aktien auf „buy“ von „hold“ gestuft und das Kursziel auf 210 von 165 Euro kräftig erhöht.

Die am 3. August anstehenden Quartalsergebnisse würden so gut ausfallen, dass das Management über eine Prognoseanhebung für das Gesamtjahr nachdenken könnte, schrieben die Analysten. Sie erhöhten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie in 2017 und 2018 um zehn beziehungsweise elf Prozent.