Mehr Solidarität klingt eher wie das Gegenteil vom Großkapitalisten, wie Trump einer ist.

Ein Präsident Trump, kann sich eklatant vom Geschäftsmann Trump unterscheiden. US-Superinvestor Warren Buffett sagt, dass das eine wenig mit dem anderen zu tun hat und dass auch der spätere US-Präsident Harry Truman einmal Insolvenz anmelden musste. Trump hat auf jeden Fall große Möglichkeiten, weil er den Lobbys nicht so verpflichtet ist. Henry Kissinger sagte in einem Interview, dass er der Präsident mit dem geringsten Gepäck seit über 100 Jahren ist, dass er also wenige Gefallen schuldet. Inwieweit es ihm gelingt, die eigenen Geschäftsinteressen wegzudrängen, sei dahingestellt. Aber selbst da wäre mir lieber, er baut noch irgendwo ein Hotel mit Vorzugsgenehmigungen, als dass er sich von der Waffenlobby sponsern lässt.