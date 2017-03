FrankfurtDie Luft scheint dünner zu werden, vor allem auf der anderen Seite des Atlantiks. Großinvestoren sorgen sich zunehmend um die Bewertung von Aktien, wie die wichtigste monatliche Umfrage unter internationalen Fondsmanagern der US-Großbank Bank of America Merrill Lynch ergibt. Befragt wurden 200 Fondsmanager, die insgesamt 592 Milliarden US-Dollar managen. Eine so große Mehrheit der Investoren wie nie zuvor hält Aktien demnach für überteuert. Der Umfrage zufolge sind es 34 Prozent mehr Fondsmanager, die Dividendentitel für überbewertet halten als solche, die das nicht finden. So viele waren es noch nie seit Beginn der Umfrage vor 17 Jahren.



„Investoren bringen Argumente in Stellung für eine Pause von der Rally“, interpretiert Michael Hartnett, Chef-Anlagestratege bei Bank of America Merrill Lynch das Umfrageergebnis als Signal für einen möglichen Wendepunkt. Schließlich seien die Aktienanteile der Investoren auf Zwei-Jahres-Hoch und ihre Quoten bei Bonds auf Drei-Jahres-Tief. In der Tat ist interessant, dass die Investoren trotz dieser massiv geäußerten Sorge bisher daraus kaum Konsequenzen ziehen: Ein Großteil der Fondsmanager gewichtet Aktien höher als ihren Börsen-Vergleichsindex. Anleihen gewichtet dagegen eine noch größere Mehrheit der Investoren gegenüber Börsenindizes unter.