FrankfurtDie anhaltende Dollar-Stärke und Spekulationen auf ein steigendes Angebot haben Kupfer am Donnerstag zugesetzt. Der Preis für das wichtige Industriemetall fiel um bis zu 1,7 Prozent auf 5668,50 Dollar je Tonne.

Unabhängig davon könnte die weltgrößte Kupfermine Escondida in Chile den Betrieb bald wieder aufnehmen. Die Betreiberfirma BHP Billiton will Arbeiter mit Werksverträgen einsetzen, sobald der Streik der Belegschaft am Freitag die Länge von 30 Tagen überschreitet. Nach chilenischem Recht können Gewerkschaftsmitglieder nach Ablauf dieser Frist individuell entscheiden, ob sie ein Angebot des Unternehmens annehmen.