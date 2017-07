LondonSpekulationen auf schwindende Vorräte bei einer starken Nachfrage aus China haben am Montag die Preise für Zink in die Höhe getrieben. Eine Tonne verteuerte sich zeitweise um 1,3 Prozent auf 2795 Dollar und kostete damit so viel wie zuletzt Anfang April. „Die Lagerbestände sinken, und in China müssen die Schmelzöfen ihre Produktion drosseln, weil es an Zink mangelt“, sagte Macquarie-Analystin Vivienne Lloyd. An der Londoner Metallbörse sind die gemeldeten Bestände seit Jahresbeginn um mehr als 30 Prozent gesunken. In Shanghai fielen sie sogar um fast 60 Prozent.