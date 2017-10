Singapur/FrankfurtDas einst größte asiatische Rohstoff-Handelshaus Noble Group hat vor einem erneuten Milliardenverlust im dritten Quartal gewarnt und Anleger in die Flucht geschlagen. Der Kurs brach an der Börse in Singapur am Montag um zehn Prozent ein. Seit Anfang des Jahres verlor die Aktie damit rund 80 Prozent. Der Niedergang von Noble macht Energiekonzernen weltweit zu schaffen, weil der Future-Handel in der Region dadurch deutlich gesunken ist.

Der Absturz des im Öl- und Kohlehandel agierenden Brokers begann mit der Rohstoffkrise Anfang 2015. Zudem stellten Analysten damals die Kundenbeziehungen von Noble in Frage. Die Folge waren hohe Abschreibungen, der Börsenkurs brach ein und Ratingagenturen senkten ihre Bonitätsnoten. „Die große Frage ist, wann Noble die Kehrtwende endlich schafft“, sagte Nomura-Analystin Annisa Lee. Der prognostizierte Milliardenverlust sei beunruhigend. Der Marktwert von Noble sackte von Februar 2015 von rund sechs Milliarden Dollar auf weniger als 400 Millionen Dollar ab.