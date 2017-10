Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger hat sich für einen langsamen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ausgesprochen. Es sei an der Zeit, im nächsten Jahr graduell, aber vollständig die Nettokäufe von Anleihen zurückzuführen, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der EZB. Das Problem: Es fehlt der Glaube an eine Rückkehr zur Normalität, solange Notenbankchef Mario Draghi solchen Stimmen, wozu auch die Mahnungen von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann zählen, keinerlei Gehör zu schenken scheint – trotz der guten Konjunktur in Euro-Land.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die Aktie des finnischen Papier- und Zellstoffproduzenten UPM Kymmene stellt bisher unser erfolgreichstes Einzeltitelinvestment dar. Der Titel befindet sich seit Auflage des Musterdepots Ende Januar 2014 im Portfolio und hat sich seitdem – Dividenden eingerechnet – mehr als verdoppelt. Gleichzeitig bleibt UPM Kymmene laut unserer Analyse unterbewertet. Dies ist möglich, weil der Kursanstieg auf einer signifikanten Verbesserung der Konzernbilanz basiert. Der Fortschritt bei den Bilanzkennzahlen ist auf das eindrucksvolle Effizienzsteigerungsprogramm der vergangenen Jahre zurückzuführen.