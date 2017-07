Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Es gibt die alte Börsenweisheit, dass jede Rally an den Aktienmärkten von Bank- und von Logistikpapieren getragen werden muss. So gesehen hat der Aufwärtsschwung einen Kratzer bekommen. Die Kurse der Bankaktien steigen seit der Rede der US-Notenbankchefin Janet Yellen vergangene Woche nicht mehr. Entweder die Banken erholen sich also von dem Rückschlag durch Yellen oder aber die Rally dürfte bald enden. Was aber für eine Fortsetzung der Kurssteigerungen spricht: Bis auf die Banktitel steigen alle Aktien, die Marktbreite der Rally ist noch gesund.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Aufgrund der fehlenden Rendite auf Sparanlagen, gepaart mit der traditionellen deutschen Abneigung gegenüber Aktien, erlebt die Bundesrepublik derzeit einen regelrechten Immobilien-Run. Unseres Erachtens bieten jedoch die Dividendenpapiere im aktuellen Umfeld langfristig ein attraktiveres Chance-Risikoprofil, vor allem für diejenigen, die alternativ ihr komplettes Kapital in eine Wohnung oder in ein Haus investieren würden. Wir empfehlen ein diversifiziertes Portfolio, welches neben Immobilien und festverzinslichen Anlagen auf jeden Fall einen signifikanten Aktienanteil beinhalten sollte.