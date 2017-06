Ulf Sommer, Handelsblatt

Ebenso wie der Dax erreichen auch US-Aktien regelmäßig neue Allzeithochs. Ein Missverhältnis fällt auf: Die zehn Aktien, die sich im weltweit wichtigsten Index, dem S&P 500, am besten entwickelt haben, stehen für 50 Prozent der Wertentwicklung des Indexes. Es sind Aktien wie Facebook, Apple und Amazon: Schwergewichte, die in diesem Jahr 20 und mehr Prozent zugelegt haben. Das erinnert fatal an die Jahrtausendwende, als Nokia, Cisco & Co. die Börsen nach oben getrieben hatten – ehe der Crash folgte. Die Vergangenheit wiederholt sich nicht. Aber es schadet nicht, sich an sie zu erinnern.

Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Unsere Anlagestrategen sind unterschiedlich stark investiert: Das Wikifolio „Rogo US Value“ von Paul Rogojan ist derzeit voll engagiert. Eine relativ hohe Investitionsquote zwischen 84 und 88 Prozent Prozent weisen auch das „Dividende und Eigenkapital Deutschland“ von Holger Degener, das „ETF-Werte des ICAX“ von Uwe Freier sowie das „Aktien? Yeah“-Wikifolio von Dirk Hagemann auf. Sebastian Reese – Portfoliomanager des „SR Wisdom Capital spekulativ“ – hält hingegen momentan 96 Prozent Cash. Die Liquiditätsquote des gesamten Musterdepots beträgt somit rund zwölf Prozent.