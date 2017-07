Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Es gibt Aktien, die steigen und steigen. Jeder könnte sie jederzeit kaufen, und doch laufen die Gewinne davon, ohne dass solch eine Aktie im eigenen Depot liegt. Rational ist solch ein Wert. Das Landsberger Unternehmen stellt Großküchen her, steigert fast in jedem Jahr seine Gewinne. 2009 kostete die Aktie 100 Euro, 2011 bereits 200 Euro, 2016 schon 400 Euro und am Mittwoch erstmals 500 Euro. Teuer gemessen am Firmengewinn ist die Aktie schon immer, Qualität hat ihren Preis. Doch jetzt noch dem hohen Kurs hinterherlaufen? Eher nicht, die Risiken erscheinen höher als die Chancen.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die Aktie des finnischen Papier- und Zellstoffproduzenten UPM Kymmene stellt bisher unser erfolgreichstes Einzeltitelinvestment dar. Der Titel befindet sich seit Auflage des Musterdepots Ende Januar 2014 im Portfolio und hat sich seitdem – Dividenden eingerechnet – mehr als verdoppelt. Gleichzeitig bleibt UPM Kymmene laut unserer Analyse unterbewertet. Dies ist möglich, weil der Kursanstieg auf einer signifikanten Verbesserung der Konzernbilanz basiert. Der Fortschritt bei den Bilanzkennzahlen ist auf das eindrucksvolle Effizienzsteigerungsprogramm der vergangenen Jahre zurückzuführen.