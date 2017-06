Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

RWE und Lufthansa haben seit Jahresbeginn mehr als 50 Prozent zugelegt, Eon und Commerzbank mehr als 30 Prozent. Das erste Börsenhalbjahr stand im Fokus vorangegangener Verlierer-Aktien. Bis zu alten Höhen ist es für alle vier noch ein weiter Weg. Doch es ist ein typisches Bild in einer fortgeschrittenen Hausse: Weil sich die Kurse der meisten anderen Aktien in den vergangenen acht Jahren verdoppelt und verdreifacht haben, setzen Anleger nun auf vermeintliche Nachzügler. In der Hoffnung, dass auch sie alte Rekorde übertreffen. Nur leider gehen solche Wetten fast nie auf.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Der chinesische Terminkontrakt für Kokskohle ist am Donnerstag um fast acht Prozent gestiegen, was den größten Tagesgewinn der Kontraktgeschichte darstellt. Ausgelöst wurde diese Preisexplosion durch Gerüchte über einen möglichen Angebotsengpass. Im Laufe einer Kettenreaktion stiegen auch die Preise für Eisenerz und Stahl, was wiederum starken Rückenwind für Minenaktien gab. In unserem Musterdepot befinden sich Aktien von zwei großen Minenbetreibern – Anglo American und BHP Billiton –, welche am Donnerstag zu den klaren Tagesgewinnern zählten.