Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Technologieaktien im US-Börsenbarometer S&P 500 haben sich im Vergleich zum Durchschnitt anderer Sektoren 2017 um 20 Prozent besser entwickelt. Ist das eine Blase an den Finanzmärkten, die bald platzen wird? Die Deutsche-Bank-Tochter Asset Management hat die vergangenen 27 Jahre untersucht und zeigt auf: Seit 1990 betrug die durchschnittliche Outperformance des jeweils besten Sektors 22,8 Prozent gegenüber dem Median. Wer nach Blasen an den Finanzmärkten sucht, sollte damit nicht ausgerechnet bei Technologieaktien anfangen, kommentieren die Analysten.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Ein weiteres Indiz für das prozyklische Verhalten vieler Anleger stellt in den letzten Monaten eine hohe Nachfrage nach währungsgesicherten ETFs dar. In der Regel denken allerdings die Investoren an derartige Absicherungen erst dann, wenn die großen Kursverluste bereits realisiert sind. Unseres Erachtens lohnt sich eine grundsätzliche Entscheidung für oder gegen eine Absicherung der Wechselkursrisiken, die dann konsequent umgesetzt wird. Somit wird die Gefahr vermieden, den kurz- und mittelfristigen Wechselkursbewegungen, die kaum vorhersehbar sind, hinterherzulaufen.