Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Welche Dax-Werte haben sich seit Jahresbeginn am schlechtesten entwickelt? BMW und Daimler mit einem Minus von jeweils mehr als fünf Prozent. Im selben Zeitraum legte der Dax elf Prozent zu. Beide Autokonzerne haben 2016 so viel wie noch nie verdient und auch im bisherigen Jahresverlauf Milliardengewinne eingefahren. Gemessen am Kurs und Gewinn sind die Aktien spottbillig. Gut möglich, dass die Börse irrt, weil sie Auto-Konzernen kein Potenzial zubilligt. Oder die Börse erweist sich als zuverlässiger Frühindikator für eine Branche, die ihren Höhepunkt hinter sich hat.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die europäischen Aktienbörsen gerieten am gestrigen Dienstag unter Druck. Doch in unserem Musterdepot konnten sich einige Titel dem negativen Trend widersetzen. Beispielsweise profitierte die Aktie des österreichischen Stahlkonzerns Voestalpine von einem höheren Kursziel der britischen Großbank Barclays. Der Titel ist seit Auflage des Musterdepots im Aktienkernportfolio. Laut unserer Analyse ist Voestalpine einer der am besten aufgestellten Stahlkonzerne in Europa, verfügt über eine hochqualitative und diversifizierte Produktpalette und treibt seine Internationalisierung konsequent voran.