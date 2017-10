Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Positive Nachrichten gibt es heute beim Depotwert Siemens. Paris macht den Weg frei für den Einstieg des Dax-Konzerns beim Konkurrenten Alstom. So hat die französische Staatsholding APE das 20-prozentige Alstom-Aktienpaket an den Mischkonzern Bouygues zurückgegeben. Das hatte sie sich im Jahr 2014 vom Großaktionär geliehen. Am Dienstag war die Option der Regierung ausgelaufen, die Alstom-Aktien von Bouygues zu kaufen. Im Zuge der Transaktion bringt Siemens seine Bahnsparte bei Alstom ein und wird dafür künftig die Mehrheit an dem neuen Branchenriesen halten.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Kleine Rückblende: In unseren Depotkommentaren aus dem Jahr 2015 waren wir stets der Meinung, dass der österreichische Aktienmarkt trotz der damaligen schlechten Stimmung und der schwachen Kursentwicklung ein erhebliches Potenzial für die nächsten Jahre biete. Der Grund dafür war eine im Durchschnitt deutliche Unterbewertung der Aktien aus der Alpenrepublik. Nun fühlen wir uns bestätigt: Seit Ende 2015 hat der dortige Aktienmarkt fast 50 Prozent zugelegt und die breiten europäischen sowie deutschen Indizes merklich geschlagen. Wir sind mit OMV und Voestalpine investiert.