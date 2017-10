Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Es bleibt wie gehabt, die Börsen treten auf der Stelle. Doch die Einzelausschläge nehmen zu. In der zweiten Reihe gewinnen Covestro mehr als fünf Prozent, weil Umsätze und Gewinne des Chemiespezialisten unerwartet stark zulegen. Die seit vielen Jahren exzellent laufende Fuchs-Petrolub-Aktie verliert mehr als fünf Prozent, weil das Management des Weltmarktführers für Schmierstoffprodukte geringfügig niedrigere Gewinne als bislang erwartet in Aussicht stellt. Von Lethargie kann also keine Rede sein, vielmehr halten sich gute und schlechte Nachrichten und Kursreaktionen die Waage.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Der finnische Papier- und Zellstoffproduzent UPM Kymmene hat am Dienstag seine Quartalszahlen präsentiert. Das operative Ergebnis ist um zwölf Prozent auf 351 Millionen Euro gestiegen, was über den Erwartungen der Analysten lag. In den letzten Jahren hat UPM Kymmene ein beindruckendes Effizienzsteigerungsprogramm absolviert, welches eine sehr positive Auswirkung auf die Firmenprofitabilität hatte. Gleichzeitig investieren die Finnen in die Zukunft: Sie planen eine neue Bioraffinerie in Deutschland sowie Erweiterung der Sperrholzproduktionsstätte in Russland. Die UPM Kymmene Aktie stellt unser bisher erfolgreichste Musterdepotinvestment dar.