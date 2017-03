Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Der Energiekonzern Eon hat am Mittwoch seine Bilanzzahlen vorgestellt – mit einem Verlust von 16 Milliarden Euro. Bei näherer Betrachtung ist die Lage jedoch nicht so dramatisch. Mit der Abspaltung der Tochter Uniper wurde ein wichtiger, wenn auch zugleich bilanztechnisch teurer Schritt vollzogen. Zudem ist der gigantische Verlust vor allem Abschreibungen und Rückstellungen geschuldet, was keinen unmittelbaren Cashflow-Abfluss darstellt. Wir sind der Meinung, dass Eon auf dem richtigen Weg ist. Sollte der Aktienkurs weiter fallen, schließen wir eine Aufstockung der Position nicht aus.

Sönke Niefünd, Otto M. Schröder Bank

Am 16. März feiert die Frankfurter Börse zum erst dritten Mal den Tag der Aktie. Durch diese Initiative soll die Popularität der Aktie gesteigert werden. Langfriststudien zeigen, dass die Aktie im Renditevergleich mit konkurrierenden Anlageformen alternativlos ist. Umso verwunderlicher ist es daher, dass nur etwa jeder siebte Bundesbürger Aktien als rentable Alternative zu Zinsanlagen versteht. In unserem Privatbank-Depot sind wir mit 52 Prozent in Aktien und Aktienfonds investiert und gewillt, mit der vorhandenen Liquidität günstige Gelegenheiten zu weiteren Aktienkäufen zu nutzen.