Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

So schnell geht es mit Korrekturen am Aktienmarkt: Zwischenzeitlich verlor der deutsche Leitindex am vergangenen Freitag mehr als 250 Punkte. Offenbar belastet der starke Euro die Exportnation Deutschland und sorgt dafür, dass sich vor allem internationale und institutionelle Anleger aus Deutschland vom Dax abwenden. Das ergibt sich aus Umfragen zur aktuellen Börsenstimmung und zu den -erwartungen. Dass sich diese Situation noch in den Sommerferien wieder ins Positive dreht, ist nicht zu erwarten. Zumindest nicht, solange die europäische Gemeinschaftswährung so stark bleibt.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Das „Social-Trading“-Musterdepot stellt eine Kombination aus dem Aktienkernportfolio mit aktuell 15 Einzeltiteln und einigen ausgewählten Zertifikaten von der Plattform wikifolio.com dar. Wenn es um die Auswahl einzelner Titel geht, konzentrieren wir uns auf unterbewertete Unternehmen mit einem guten Geschäftsmodell. Bei der Selektion der Wikifolios nehmen wir die Strategien der jeweiligen Wikifolio-Manager unter die Lupe. Unter dem Strich ist unsere Anlagestrategie langfristig ausgerichtet, transaktionsarm und sieht in der Regel eine hohe Investitionsquote vor.