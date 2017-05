Unser Musterdepot enthält derzeit neben 15 Einzelaktien fünf Zertifikate auf Basis der ausgewählten Wikifolios von der innovativen Social-Trading-Plattform Wikifolio .com. Eines davon ist das „SR wisdom capital spekulativ“-Wikifolio von Sebastian Reese. Die Stärke von Herrn Reese und seines Wikifolios liegt in einem selbstentwickelten aktiven Trading-Ansatz. Es wurde von uns ausgewählt, um unser sonst sehr fundamental ausgerichtetes Musterdepot zu diversifizieren. Bisher hat das „SR wisdom capital spekulativ“-Wikifolio diese Funktion erfolgreich erfüllt.

Nach dem Gewinn des DFB-Pokals zählte die Aktie des börsennotierten Vereins Borussia Dortmund zu den größten Gewinnern. Doch bleibt Thomas Tuchel nach dem Sieg und der direkten Qualifikation für die finanziell lukrative Champions ‧League Trainer in der neuen Saison? Oder muss er gehen, weil sich der mächtige Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nicht mehr mit ihm versteht? Möglicherweise kommt Lucien Favre, ein zweifellos genialer, menschlich aber weitaus komplizierterer Trainer als Tuchel. Wir beteiligen uns an diesen Spekulationen nicht und meiden die BVB-Aktie deshalb weiterhin.

Sönke Niefünd, Otto M. Schröder Bank

Die neue Börsenwoche beginnt so, wie die vergangene ausgeklungen war: dünne Umsätze bei einer engen Seitwärtsbewegung des Dax um die Marke von 12 600 Punkten. Durch den Feiertag „Memorial Day“ gibt es am Montag keinen Handel an der Wall Street und in England, auch dadurch fehlen frische Impulse. Infineon Technologies notieren bei 19,65 Euro und sorgen in unserem Musterdepot für die prozentual höchste Wertentwicklung gegenüber dem Einstandskurs (175 Prozent). 2017 betrug der Anstieg rund 19 Prozent. Die im Mai von Infineon veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal überzeugen uns.