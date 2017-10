Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Es ist ein Börsenmärchen, dass der Oktober ein schwacher Monat an den Aktienmärkten ist. Zwar hat es größere Einbrüche gegeben, etwa 1987 („schwarzer Montag“ an der Wall Street am 19. Oktober) oder 2008 (Finanzkrise), doch historisch betrachtet ergibt sich ein anderes Bild. Die Baader-Bank hat die Daten für den Dax inklusive Vorgängerindizes seit 1959 ausgewertet. Das Ergebnis: Im Oktober steigt der Leitindex durchschnittlich um 0,75 Prozent. Ganz im Gegensatz zum September, der mit einem durchschnittlichen Verlust von 1,86 Prozent mit Abstand der schwächste Börsenmonat ist.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Wenn es der Mensch oft noch nicht einmal schafft, das Wetter von morgen verlässlich vorauszusagen, wie soll er dann in der Lage sein, kurzfristige Börsenprognosen seriös und zuverlässig aufzustellen? Die Antwort ist: gar nicht. Dennoch versucht es alle Welt. Wir halten uns vor diesem Hintergrund zurück, kurzfristige Prognosen aufzustellen. Mit dem Wissen um eine historisch erfolgreiche, auf fundamentalen Daten basierende Anlagestrategie kann man lernen, langfristig zu investieren, Marktschwankungen zu akzeptieren und sich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.