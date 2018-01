Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Viele Aktienbörsen haben ein gutes Jahr 2017 hinter sich – und die Akteure hoffen auf eine Neuauflage im gerade begonnenen Jahr. Am ersten Handelstag schwankten beispielsweise die deutschen Titel recht stark. Das hat zwar für die Gesamtperformance des Kalenderjahrs keine Bedeutung. Eines jedoch kann man relativ sicher schon heute sagen: Die Ära der historisch geringen Kursschwankungen und in diesem Sinne unnatürlich stabilen Entwicklungen sollte sich dem Ende zuneigen. An den Finanzmärkten dürften den Aktionären wesentlich aufregendere Tage bevorstehen.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die Positionen unseres Musterdepots haben sich im Dezember uneinheitlich, auf der Gesamtportfolioebene jedoch positiv entwickelt. Bei den Einzeltiteln stellten die Aktien der Minenbetreiber Anglo American und BHP Billiton mit einem Plus von 13,1 beziehungsweise 12,3 Prozent die absoluten Spitzenreiter dar. Darüber hinaus konnten die beiden österreichischen Positionen – Voestalpine und OMV –, der finnische Papierproduzent UPM Kymmene sowie der französische Einzelhandelskonzern Casino Guichard eine solide Performance zwischen 1,1 und 2,1 Prozent ausweisen.