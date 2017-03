FrankfurtUlf Sommer, Handelsblatt

Die US-Notenbank Fed erhöht wie erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte. Anleger werten das als Beweis für die gute Konjunktur. Das schwache Abschneiden des Rechtspopulisten Geert Wilders bei der niederländischen Wahl verschafft den Europa-Befürwortern Rückenwind. Der Dax – niedriger bewertet als Amerikas und Europas Aktienindizes – steigt auf ein Jahreshoch. Wir folgen diesem Trend gemäß der Börsenweisheit „The trend is your friend“ und verdoppeln unseren Anteil am Dax-ETF. Am „Tag der Aktie“ gibt es den Indexfonds, der den Dax eins zu eins abbildet, ganz ohne Spesen.