 BASF-Aktie unter Druck

Zu behaupten, Saatgut ist in aller Munde, das galt schon vor der geplanten 66 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Monsanto durch Bayer. Stärker mitmischen will jetzt auch der Ludwigshafener Chemieriese BASF. Der Dax-Konzern will von Bayer für 5,9 Milliarden Euro Teile der Saatgut- und Herbizid-Geschäfte übernehmen. Der Kauf steht vorbehaltlich der EU-Wettbewerbshüter, die noch prüfen, ob Bayer Monsanto wird übernehmen dürfen. Eine Entscheidung dazu wird Anfang kommenden Jahres erwartet.

Die Noch-Bayer-Geschäfte erzielten 2016 zusammen einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Amortisation und Abschreibung (Ebitda) von 385 Millionen Euro.