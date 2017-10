Vom Rekordhoch im Mai, als die Siemens-Aktie in der Spitze 133,50 Euro kostete, ging es mit dem Kurs bis August um knapp 20 Prozent nach unten. Seither jedoch ist der Abwärtstrend gestoppt, aktuell notiert das Papier wieder bei etwa 120 Euro. Gute Nachrichten tragen den erneuten Aufschwung: Zum einen gab Siemens kürzlich bekannt, seine Zugsparte mit dem französischen Wettbewerber Alstom zu fusionieren. So wollen die Münchner den Rückstand zum chinesischen Marktführer CRRC schließen, der etwa doppelt so viel Umsatz schafft wie die Zugsparte von Siemens und Alstom zusammen.

Vergangene Woche dann meldete der Dax-Konzern, dass er sich von seinen letzten Osram-Anteilen getrennt hat. Für Siemens war das ein gutes Geschäft, weil der Verkauf der Lichtsparte Osram schon lange geplant war und dem Unternehmen außerdem einen hübschen Zusatzgewinn eingebracht haben dürfte. In der Konzernbilanz 2016 standen die Osram-Anteile mit rund 0,9 Milliarden Euro, verkauft hat Siemens nun für 1,2. Noch attraktivere Gewinne könnte im kommenden Jahr ein Börsengang der Medizintechnik-Sparte Siemens Healthineers bringen.