Ulf Sommer, Handelsblatt

„Der Dax kommt nicht vom Fleck“, „Börse richtungslos“, „Aktien fehlen die Perspektiven“ – so schreiben es viele Nachrichtendienste, und Medien übernehmen es gerne. Mit der Realität hat das wenig zu tun. Der Dax gewann auf Sicht eines Monats immerhin 1,3 Prozent an Wert hinzu. Wo gibt es sonst solche Monatsrenditen? In drei Monaten legte er 6,5 Prozent zu, in den letzten zwölf Monaten 22 und in fünf Jahren 100 Prozent. Was im Moment fehlt, das sind die kräftigen Schwankungen – nach oben und unten. Doch ist nicht genau das der Wunsch vieler Skeptiker, die der Börse fernbleiben?

In seinem aktuellen Kommentar zum „ROGO US Value“-Wikifolio beschäftigt sich Paul Rogojan mit dem Thema „Positive Rendite am Aktienmarkt sowie Outperformance gegenüber der Benchmark“. Der Portfoliomanager weist darauf hin, dass man für das erfolgreiche Investieren einen disziplinierten Ansatz braucht, welcher auf einen bewährten Risikofaktor oder eine Kombination setzt – darunter Bewertung, Marktkapitalisierung, Bilanzqualität oder Momentum. Rogojan sucht nach unterbewerteten Unternehmen, die gleichzeitig eine überdurchschnittliche Profitabilität aufweisen.