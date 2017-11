Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

An der Börse gilt üblicherweise die Regel: Zinserhöhungen sind Gift für die Aktienkurse, weil es dann lukrative Anlagealternativen gibt. Doch so einfach ist das nicht. Ein Blick auf die beiden Crashs an den Märkten in den Jahren 2000 und 2008 zeigt: Extrem hohe Leitzinsniveaus wie zu diesen Zeiten sind mitverantwortlich dafür. Aktuell ist jede Art von Zinspanik unangebracht. Deswegen steigen auch die Kurse in den USA unbeirrt weiter, obwohl Experten fest mit einer Erhöhung durch die US-Notenbank im Dezember rechnen. Korrekturen sind möglich, ein Crash ist aber sehr unwahrscheinlich.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Der goldene Herbst setzte sich an den internationalen Aktienbörsen im Oktober fort. Vor allem in Japan war eine beeindruckende Börsenrally zu beobachten: Der Leitindex Nikkei legte im Laufe des Monats um mehr als acht Prozent zu. Und auch in den USA und in Europa entwickelten sich die Aktienindizes in der Berichtsperiode sehr freundlich. So ging es beim US-amerikanischen Leitindex S&P 500 um 2,3 Prozent nach oben. Ähnlich positiv entwickelte sich der breite europäische Stoxx Europe 600, der um rund zwei Prozent stieg. Und der Dax legte sogar um mehr als drei Prozent zu