Ulf Sommer, Handelsblatt

Nicht nur in Deutschland verdienten die Unternehmen im ersten Quartal gut – die Dax-Konzerne sogar so viel wie noch nie –, auch anderswo lief es gut: Die 600 größten europäischen Unternehmen steigerten ihre Gewinne um gut ein Drittel, in den USA schafften die S&P-500-Konzerne ein Plus von 15 Prozent. Die US-Firmen fuhren erneut Rekordgewinne ein. Eine so starke Realwirtschaft – untermauert vom Allzeit-Stimmungshoch des deutschen Ifo-Indexes mit der Befragung von rund 7000 Firmen – rechtfertigt durchaus den Fortgang der nun schon acht Jahre währenden Börsen-Hausse.

Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Drei Zertifikate der Plattform Wikifolio.com aus unserem Portfolio haben vergangene Woche ihre Allzeithochs markiert. Dazu gehören das „Aktien? Yeah“-Wikifolio von Dirk Hagemann, das „Dividende und Eigenkapital Deutschland“ von Holger Degener und das „ETF-Werte des ICAX“ von Uwe Freier. Letzteres investiert in die größten Unternehmen der Internet Content Economy. Etwa 50 Prozent seines Portfolios machen US-amerikanische Titel aus. Neben dem „Rogo US Value“-Wikifolio von Paul Rogojan bildet dies unser Exposure am US-amerikanischen Aktienmarkt.