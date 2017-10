Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Als der Dax nach vielen Anläufen die Marke von 13000 Punkten genommen hatte, verbanden dies viele Anleger mit der Hoffnung, dass es nun zügig aufwärts geht. Doch je häufiger die Börse jetzt zurückfällt und der Dax wieder unter 13000 Punkte rutscht, desto anfälliger wird der Markt, weil die Schwungkraft fehlt. Dies nehmen mehr Anleger zum Anlass, in größerem Stil Gewinne mitzunehmen. Die Kurse fallen weiter. Wirklich? Womöglich holt der Markt, wie schon so oft in der Vergangenheit, nur Luft für weiter steigende Kurse. Keine Frage, die Risiken und Chancen erscheinen absolut ausgewogen.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Bei den Finanzanlagen in Deutschland ist die Gewichtung zugunsten der Posten „Bargeld und Einlagen“ und „Lebens- und Rentenversicherungen“ stark verschoben. Dabei sind diese Anlagegruppen derzeit extrem renditeschwach. Zudem gehört die deutsche Bevölkerung zu den ältesten Gesellschaften weltweit. Dies führt dazu, dass die reale Höhe der staatlichen Rente unausweichlich sinken wird. Jeder, der in 20–40 Jahren in Rente gehen wird, muss für eine private Zulage sorgen. Es wäre dank absehbar niedriger Euro-Raum-Zinsen ratsam, zumindest einen Teil des Vermögens in Aktien zu halten.