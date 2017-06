Griechenland wurde nun zum wiederholten Mal „gerettet“. Mit den zugesprochenen 8,5 Milliarden Euro kann das Land seine kurzfristigen Verbindlichkeiten bedienen. Dies ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass die griechische Volkswirtschaft in einer tiefen Krise steckt. Wie wir bereits mehrmals in den vergangenen Jahren geschrieben haben, wären unserer Ansicht nach nicht die mit den „Rettungsgeldern“ verbundene Sparmaßnahmen, sondern ein radikaler Schuldenschnitt und eine Wiedereinführung der Nationalwährung für den Neustart der griechischen Wirtschaft notwendig.

Sönke Niefünd, Otto M. Schröder Bank

Die noch offenen Terminkontrakte am dreifachen Verfalltag beeinflussten am Ende der Börsenwoche auch die Kurse der Basiswerte – der Dax bewegte sich dabei in enger Bandbreite. Mangels neuer Impulse dürfte das aktuelle Bewertungsniveau lediglich moderat verlassen werden - dabei ist die Richtung durchaus unklar. Die Einigung bei der Auszahlung weiterer Milliardenhilfen für Griechenland lässt eine in der Vergangenheit lange Zeit belastende Unsicherheit diesmal gar nicht erst signifikant werden.