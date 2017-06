Ulf Sommer, Handelsblatt

Der Dax steigt, stagniert und steigt weiter. Bislang gibt es in diesem Jahr keine Korrektur nach unten. Das ist unnormal. Im Durchschnitt korrigierte der Dax nach Berechnungen der DZ Bank seit 1975 innerhalb eines Jahres vom Hoch bis zum nächsten Tief um durchschnittlich 18 Prozent. Das bedeutete vom jetzigen Niveau einen Rückfall auf 10 370 Punkte. Es gab nur zwei Jahre seit 1975, in denen der Dax um weniger als sechs Prozent korrigierte: 1996 und 2005. Die Korrektur wird also wohl noch kommen. Wir denken über einen Put auf den Dax nach, um von fallenden Kursen zu profitieren.

Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Nachdem der Monat Mai bei den großen Indizes positiv gestartet ist, gab es in der zweiten Monatshälfte schwierige Märkte. Generell haben die Märkte seit November letzten Jahres auf die positiven Aspekte der Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump gehofft. Dieser Grundton wird aber zunehmend auf die Probe gestellt, so auch in der zweiten Hälfte des Monats Mai. Dennoch konnten die Indizes Dax, Euro Stoxx 50, S&P 500 sowie der Nikkei-Index den Monat positiv abschließen. Auf der Zinsebene, gemessen an den zehnjährigen deutschen Anleihen, verlief der Berichtszeitraum sehr ruhig.