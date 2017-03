FrankfurtAnders als es die Entwicklung an der Wall Street vermuten lässt, hat die US-Wirtschaft ihr Wachstumstempo im vergangenen Jahr deutlich verringert. Das geht aus neuen Daten des Handelsministeriums hervor. Während die Aktienkurse 2016 um rund ein Zehntel geklettert sind, stieg das Bruttoinlandsprodukt nur um 1,6 Prozent. Dies ist der schwächste Wert seit 2011.

Seit Anfang Januar haben die Notierungen von Dow Jones & Co. im Schnitt um weitere sechs Prozent zugelegt. Auch daran lässt sich erahnen, wie hoch die eingepreisten Erwartungen des Marktes an Donald Trumps in Aussicht gestellte Wirtschaftspolitik inzwischen sind. Das bisherige Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent liegt niedriger als als in anderen Industriestaaten wie etwa Großbritannien oder Deutschland.