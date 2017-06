Welche Aktien passen noch in das Musterdepot, oder ist der hohe Cash-Bestand von rund 50 Prozent angesichts der stark gestiegenen Kurse in Ordnung? Die Meinungen darüber gehen bei den Lesern weit auseinander. Ein Anleger empfiehlt mir dringend, Aktien von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen zu kaufen. Die Idee gefällt mir. Das wären Aktien wie Allianz, BASF, Daimler, Munich Re und Siemens. Einige davon sind bereits im Depot – weitere werden folgen. Aber erst bei einem Rückschlag. Eine gute Alternative ist ein Fonds oder ETF mit ausschließlich dividendenstarken Aktien.

Sönke Niefünd, Otto M. Schröder Bank

Am Freitagmorgen sprach einiges für schwächere Kurse an den Aktienmärkten, jedoch konnten weder das schlechte Ergebnis für die Premierministerin Theresa May bei der Parlamentswahl in Großbritannien noch die Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump vor dem US-Senat verhindern, dass der deutsche Leitindex Dax durch einen Anstieg um 102 Punkte wieder oberhalb von 12.800 Punkten notiert.

Ähnliche Entwicklung waren bei der Aktie von Airbus zu erkennen. Trotz eigener, schlechter prognostizierter Wachstumserwartungen für die Luftfahrtbranche gewann die Aktie 2,25 Prozent beinahe bis zum Allzeithoch. Bei einem Gesamt-ESG (ESG steht für "Environment Social Governance", Anm. d. Red.) von 89,91 Punkten beschert uns Airbus einen Kursgewinn von 20 Prozent in 2017. Nachhaltigkeit zahlt sich aus.