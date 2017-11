Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Die Fresenius-Aktie verliert weiter. Solange es keine schlechten Nachrichten über den rasant wachsenden Konzern gibt, werden wir die Aktie beobachten und gegebenenfalls ins Depot aufnehmen, sobald ein Ende des Kursverfalls erreicht scheint. Doch Vorsicht: Oft machen Kurse Nachrichten. Das heißt, die Neuigkeiten folgen zeitversetzt auf die Börsenreaktion. Das Beispiel Fresenius zeigt, wie wichtig es ist, einzelne Depotwerte und Depotkandidaten zu beobachten. Etwas entspannter sind Investitionen in einen gesamten Index. Auch deshalb ist der Dax-ETF unsere größte Position.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Bei der Struktur der Finanzanlagen in Deutschland ist die Gewichtung zugunsten der Posten Bargeld und Einlagen sowie Lebens- und Rentenversicherungen stark verschoben. Dabei sind diese Anlagegruppen derzeit extrem renditeschwach. Zudem gehört unsere Bevölkerung zu den ältesten Gesellschaften weltweit. Dies führt dazu, dass die reale Höhe der Rente unausweichlich sinken wird. Jeder, der in 20 bis 40 Jahren in Rente geht, muss privat vorsorgen. Da der Status quo der niedrigen Zinsen sich vorerst nicht ändern dürfte, wäre es ratsam, mindestens einen Teil des Vermögens in Aktien zu halten.