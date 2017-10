Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Auch nach den neuerlichen Rekordständen an der Wall Street lässt sich der Dax zunächst nicht aus der Reserve locken. Er pendelt weiter in einer sehr engen Spanne, so wie schon seit über einer Woche. „Anleger sorgen sich wegen der katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen und gehen in Lauerstellung“, heißt es als Begründung in vielen Nachrichten. Das ist falsch. Hätten Anleger wirklich Sorgen, würde der Dax wohl nicht nahe seines Allzeithochs notieren. Es fehlen einfach die News, um den Dax zu bewegen. Das ist nichts Neues und deshalb unspektakulär – aber dennoch richtig.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Heute nehmen wir die Investitionsquote der Ziel-Wikifolios unter die Lupe. Das „ROGO US Value“ von Paul Rogojan ist voll investiert. Eine hohe Investitionsquote von 90 Prozent weisen auch das „Dividende und Eigenkapital Deutschland“ von Holger Degener und das „ETF-Werte des ICAX“ von Uwe Freier auf. Dirk Hagemann hält bei seinem „Aktien? Yeah“-Wikifolio etwa ein Viertel des Portfolios in cash. Sebastian Reese behält beim „SR wisdom capital spekulativ“ eine defensive Aufstellung mit 99 Prozent Cash. Die Liquiditätsquote des gesamten Musterdepots beträgt somit etwa 14 Prozent.