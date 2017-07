Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Man kann über das politische Chaos in den USA den Kopf schütteln, aber ein Ziel hat US-Präsident Donald Trump erreicht: Er wollte einen schwachen Dollar, und den hat er gegenüber dem Euro bekommen. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert mit über 1,16 US-Dollar auf einem Zweijahreshoch. Es gibt viele Argumente, dass dieser Trend anhält – allen voran die stärker werdende Konjunktur in der Euro-Zone. Und man darf nicht vergessen: Die immer größer werdenden Zweifel an den „Trumpo‧nomics“, der Wirtschaftspolitik des Präsidenten, schwächen den Greenback.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die guten Konjunkturdaten aus China haben am Dienstag dem Kupferpreis Rückenwind gegeben. China ist mit seinen mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern der weltweit größte Abnehmer des Industriemetalls. Der Kupferpreis stieg um etwa 2,5 Prozent und erreichte somit den höchsten Stand seit etwa fünf Monaten. Dies hat wiederum einen Impuls für steigende Kurse bei den Minenbetreibern ausgelöst. Davon profitierten unter anderem der australisch-britische Rohstoffkonzern BHP Billiton und Anglo American mit Hauptsitz in London, welche sich in unserem Musterdepot befinden.