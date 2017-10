Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Die Deutsche Lufthansa zählt auf Sicht eines Jahres zu den erfolgreichsten Aktien im Dax. Das Unternehmen profitiert von Kostensenkungen, moderaten Kerosinpreisen und vor allem der Insolvenz der Billigfluglinie Air Berlin. Auch viele ausländische Fluggesellschaften schwächeln, vor allem am Persischen Golf. Die Gewinne der Lufthansa steigen hingegen rasant. Trotz Kursverdopplung seit Jahresbeginn zählt die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur knapp sieben zu den preiswertesten Titeln im Dax. Die Gewinne steigen ebenso rasch wie der Kurs. Wir folgen dem Trend und kaufen 200 Aktien.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Neben dem Value-geprägten Investmentprozess haben wir beim Musterdepot zur Sicherung der Vermögenswerte ein Wertsicherungsmodell im Hintergrund installiert. Das Modell wurde bewusst „träge“ entwickelt. Dies senkt die Gefahr, ständig in den Markt ein- und wieder auszusteigen. Von daher haben wir uns für eine Systematik entschieden, die an grundsätzlich positiven Kapitalmärkten partizipieren soll, den Anleger durchaus auch in unruhigen Börsenphasen auf die Probe stellen kann, allerdings in äußerst turbulenten Phasen den Anleger vor den ganz großen Einbrüchen bewahren soll.