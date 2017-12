Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Neun Positionen im Wert von 81 000 Euro weist unser Depot auf. Bis Jahresende werden alle Titel hinterfragt. Eine wichtige Börsenregel lautet: Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Dahinter steckt die Idee, dass sich Trends eher fortsetzen: Gewinner also Gewinner und Verlierer eben oft Verlierer bleiben. Positionen, die keine ausreichenden Perspektiven versprechen, werden verkauft. Unabhängig davon, ob sie wie die Goldminenbetreiber mit mehr als zehn Prozent im Minus notieren oder aber, wie der chinesische Autobauer Geely, mit mehr als 100 Prozent im Plus stehen.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Im November konnten sich die Positionen unseres Musterdepots bis auf einige Ausnahmen dem negativen Trend an den europäischen Börsen leider nicht widersetzen. Bei den Einzeltiteln bildeten Peugeot mit einem Minus von fast 15 Prozent und Anglo American mit einem Minus von 4,7 Prozent die Schlusslichter. Dagegen konnten die beiden österreichischen Titel Voest‧alpine (plus 3,3 Prozent) und OMV (plus 1,3 Prozent) – sowie die Casino Guichard (plus 4,3 Prozent) eine positive Performance erreichen. Von den Ziel-Wikifolios entwickelten sich zwei von fünf positiv und ein Wikifolio neutral.