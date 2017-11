Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Ist das nun eine Korrektur oder nur ein Zucken? Anfang der Woche hat sich der deutsche Leitindex auf ein neuerliches Rekordhoch gehievt und kurz über die Marke von 13.500 Punkten gelugt. Doch nun scheint Anlegern ein wenig die Puste auszugehen. An der Flut an Quartalszahlen am heutigen Super-Donnerstag – allein neun Dax-Unternehmen berichteten – scheinen Investoren schwer zu verdauen zu haben. Firmen wie Pro Sieben Sat. 1, die ihre Jahresgewinn-Prognose erneut gesenkt haben, stimmen dabei nicht gerade optimistisch. Es bleibt also abzuwarten, wohin die nächsten klaren Impulse führen werden.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Im heutigen Kommentar nehmen wir die Investitionsquote der Ziel-Wikifolios unter die Lupe. Das „ROGO US Value“ von Paul Rogojan ist derzeit beinahe voll investiert. Eine relativ hohe Investitionsquote von rund 90 Prozent weisen auch das „Dividende und Eigenkapital Deutschland“ von Holger Degener und das „ETF-Werte des ICAX“ von Uwe Freier auf.