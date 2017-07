Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Kaum ein Anleger will sie haben: deutsche Autoaktien. Fast jeden Tag zählen sie zu den Verlierern. Zu groß wiegen die Risiken im Abgasskandal und dem Kartelldesaster, aber auch die Sorgen, dass die Autobauer zu lange an Benzin- und Dieselmotoren festhalten. Die Folge: Aktien von BMW, Daimler und VW sind gemessen am Gewinn der drei großen Konzerne spottbillig – eben weil sie keiner gerne mag. Die heiße Wette: Bessert sich die miese Stimmung nur ein wenig, dürften die Kurse anspringen. Lassen Zetsche & Co. gar erkennen, dass sie beide Krisen meistern, winkt ein Kursfeuerwerk.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die Aktien der großen Minenbetreiber gehörten am Montag erneut zu den Gewinnern. Gute Konjunkturnachrichten aus China ließen die Preise der Industriemetalle sowie die Kurse der Rohstoffkonzerne steigen. Wir sind in den Minenbetreibern Anglo American und BHP Billiton sowie den Öl- und Gaskonzernen Eni und OMV investiert. Die Wertentwicklung dieser Titel war in den vergangenen Jahren nichts für schwache Nerven. Wir haben jedoch keine Angst vor der Volatilität und konnten bisher vor allem bei den BHP-Billiton- und OMV-Positionen signifikante Wertsteigerungen verzeichnen.