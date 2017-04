Aktuelle Analysteneinschätzungen sprechen nach wie vor für Siemens-Aktien. William Mackie vom Analysehaus Kepler Cheuvreux rechnet in puncto Gewinn mit einem weiteren starken Geschäftsquartal, wie er in einer aktuellen Studie schreibt. Er verweist dabei auf das günstige wirtschaftliche Umfeld. Wir glauben, dass sich auch der strikte Konzernumbau weiter auszahlen wird und das Unternehmen über margenstarke Geschäftsfelder verfügt. Dennoch gibt es Kritiker: Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs bevorzugt das Papier des französischen Konkurrenten Schneider.

Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die Liquiditätsquote unseres gesamten Musterdepots – Kasse plus Cash bei Ziel-Wikifolios – beträgt rund elf Prozent. Das „ROGO US Value“ von Paul Rogojan ist derzeit voll investiert. Eine hohe Investitionsquote von 95 Prozent weist auch das „Dividende und Eigenkapital Deutschland“ von Holger Degener auf. Beim „Aktien? Yeah“-Wikifolio von Dirk Hagemann sowie beim „ETF-Werte des ICAX“ von Uwe Freier liegt die Liquiditätsquote zwischen 17 und 23 Prozent. Sebastian Reese – Portfoliomanager des „SR wisdom capital spekulativ“ – hält momentan 96 Prozent Cash.

Sönke Niefünd, Otto M. Schröder Bank

Kaum ist das Türkei-Referendum Vergangenheit, da werfen die Präsidentschaftswahl in Frankreich und die für den 8. Juni terminierte Neuwahl in Großbritannien ihre Schatten der Unsicherheit voraus. „Politische Börsen haben kurze Beine“, heißt es mit Blick darauf, dass politische Themen nur vorübergehend auf die Aktienkurse drücken. Trotzdem kann es momentan sinnvoll sein, das Depot gegen stärkere Verluste abzusichern. Mit der Xetra-Gold-Position, der vorhandenen Liquidität und bei einzelnen Aktien gesetzten Stop-loss-Marken agieren wir entsprechend in unserem Musterdepot.