Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

„Spanien vorm Zerfall.“ Wer solche Schlagzeilen in Analystenberichten liest, dem kann angst und bange werden. Zwar will Katalonien nach dem verfassungswidrigen Referendum die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen, aber das wird die Zentralregierung in Madrid nicht anerkennen. Außerdem würde Katalonien bei einer Abspaltung von Spanien auch aus der Europäischen Union ausscheiden müssen – und das wollen die Katalanen nicht. Spanische Aktien würde ich erst kaufen, wenn sich die Lage beruhigt, aktuell ist die Gefahr kurzfristiger Kursverluste zu groß.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die Positionen unseres Musterdepots haben sich im September mehrheitlich sehr positiv entwickelt. Bei den Einzeltiteln stellt die Aktie des französischen Autokonzerns Peugeot Citroen mit 13,6 Prozent den absoluten Spitzenreiter dar. Außerdem konnten der italienische Öl und Gas Konzern ENI, der französische Reifenhersteller Michelin sowie das Einzelhandelsunternehmen Casino Guichard eine Performance zwischen fünf und 9,5 Prozent aufweisen. Auf der Verliererseite waren BHP Billiton und Iberdrola zu finden. Alle Ziel-Wikifolios schlossen den Berichtsmonat positiv ab.