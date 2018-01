Zwei US-amerikanische Investmentbanken haben gleichzeitig ihr jeweiliges Kursziel für die Aktie des französischen Reifenherstellers Michelin erhöht. Dies hat am Freitag eine positive Reaktion der Börsianer ausgelöst. Bei unserem Investmentprozess spielt jedoch das Research von Analysten keine Rolle. Die Michelin-Aktie wurde von uns im Februar 2015 aufgrund einer günstigen Bewertung in Kombination mit einem guten Geschäftsmodell ins Portfolio aufgenommen. Seitdem ist der Titel um mehr als 50 Prozent (inkl. Dividende) gestiegen und bleibt laut unserer Analyse nach wie vor relativ günstig.

Der Euro steigt und steigt, doch der Dax legte zum Wochenschluss zu. Unverkennbar aber ist die immer größere Spreizung zwischen den Kursen an der Wall Street, wo der Dow Jones und die anderen großen Indizes beinahe täglich neue Rekorde erreichen, und dem Dax. Er hinkt den US-Börsen weit hinterher. Anleger fürchten Ungemach bei den anstehenden Quartalsbilanzen. Wenn die vielen exportstarken Unternehmen ihre im Dollarraum erzielten Erträge in harten Euro umrechnen, wird weniger übrig bleiben, als noch vor einigen Wochen gedacht. Das preisen Anleger bereits jetzt ein.

Das Privatbank-Depot: Sönke Niefünd, Otto M. Schröder Bank

Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos fordert Axel Weber, der ehemalige Präsident der Bundesbank, globale Standards für nachhaltige Kapitalanlagen als eine Art Gütesiegel. Für uns gibt es diese bereits: Wir investieren im Privatbankdepot unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien der Themengebiete Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) – auch ESG-Ansatz genannt. Es werden Fonds, ETFs und auch Einzeltitel gekauft, die unsere Kriterien erfüllen – also jeweils mindestens 65 von 100 Punkten in den ESG-Bereichen erreichen.

