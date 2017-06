Ulf Sommer, Handelsblatt

Europa ist gefragt. Seit Monaten fließen Gelder in Investmentfonds mit Aktien europäischer Unternehmen. Anleger spekulieren auf die nachhaltige Erholung der Konjunktur. Deshalb steigen die Aktienkurse in Europa stärker als an der Wall Street – und mit ihnen klettert auch der Euro. Gegenüber dem Dollar hat die Gemeinschaftswährung seit Jahresbeginn gut sechs Prozent zugelegt. Das aber ist die Kehrseite: Ein stärkerer Euro wird die Erträge vieler global ausgerichteter europäischer Konzerne schmälern, wenn sie ihre im Dollar-Raum erwirtschafteten Umsätze und Gewinne in Euro umrechnen.

Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Der Wikifolio-Manager Paul Rogojan, der das „ROGO US Value“-Wikifolio verwaltet, hat einen Kommentar zur Zinserhöhung der US-Notenbank Fed verfasst. Grundsätzlich ist Rogojan der Meinung, dass eine leichte Erhöhung als positives Zeichen für den weiteren Verlauf der Aktienmärkte zu interpretieren sei. Der Leitzins befinde sich immer noch auf einem generell sehr niedrigen Niveau und eine derartige Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt spreche dafür, dass es der Wirtschaft und ferner den Unternehmen gut geht. Darüber hinaus erwartet Rogojan eine positive Wirkung der allmählichen Zinsanhebung auf den Wechselkurs des US-Dollars gegenüber dem Euro.